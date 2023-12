KRISTENSEN: “Devo portare energia e credere in me stesso. Felice di aver ripagato la fiducia di Pinto e Mourinho”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rasmus Kristensen parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Sassuolo-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa al Mapei Stadium:

La gara di oggi?

“Sono molto contento di aver aiutato la squadra. Sono contento della vittoria di oggi, dopo il gol subìto abbiamo lottato tanto”.

I tuoi obiettivi?

“Devo portare energia, arrivare in area di rigore e credere in me stesso. Andare avanti ed essere aggressivo è quello che cerco di fare”.

A chi vuoi dedicare questa vittoria?

“Le persone che mi sostengono, la mia famiglia e la mia ragazza. Anche alla squadra e allo staff tecnico. Tiago Pinto ha creduto in me fin dall’inizio, anche se giocavo bene o giocavo male. Mi sono dovuto adattare a nuova nuova lingua, a un nuovo paese a a una nuova cultura. Sono molto felice a Roma. Sono contento della fiducia che il mister ha riposto in me. Sono contento di aver ripagato questa fiducia”.