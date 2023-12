DIONISI: “Rigore discutibile, senza l’espulsione non avremmo mai perso. Mourinho? Nessuno dovrebbe parlare dei giocatori altrui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato al Mapei Stadium contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico dei neroverdi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Avreste potuto gestire la gara in maniera diversa nel finale?

“La partita è cambiata quando siamo rimasti in 10, poi hanno fatto gol su un rigore un po’ discutibile. L’1-2 è autogol, non siamo stati fortunati. L’espulsione è giusta, è stata un’ingenuità, era a 80 metri dalla porta, Boloca era dispiaciutissimo. La sensazione era che quando ripartivamo potevamo essere pericolosi senza subire gol. Se rimaniamo in 11 non la perdiamo mai”.

Cosa le ha detto Mourinho quando non vi è stata restituita la palla?

“Non ero d’accordo. Sono abituato al mio fair play e all’educazione. Io parlo della mia squadra, nessuno dovrebbe permettersi di parlare dei giocatori altrui. Sento parole a sproposito, siamo 19esimi in Serie A per falli commessi, quindi se c’è una squadra sportiva quella è il Sassuolo. A differenza della squadra che avevamo davanti, che è una delle più fallose…”.

Mou si stava lamentando dell’atteggiamento di qualche suo giocatore?

“Lo conoscete bene”.

Mourinho ha detto che un vostro giocatore non rispetta il fair play.

“Il fair play si dà a prescindere. Voi continuate a strumentalizzare, sono parole sbagliate. La palla va fuori per un infortunio e va restituita. Non era una perdita di tempo, a fair play si risponde con fair play, se lo si fa in modo diverso non ne vale la pena neanche parlarne”.

Qui nessuno sta elogiando le parole di Mourinho…

“Parliamo della partita e non di quello che alcuni dei miei colleghi amano. A loro piace parlare del postpartita, degli episodi, degli avversari”.