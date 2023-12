SASSUOLO-ROMA 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma passa al Mapei Stadium in rimonta, battendo il Sassuolo per 2 a 1 grazie al rigore di Dybala e al gol “sporco” di Kristensen.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi al Mapei Stadium per affrontare gli emiliani nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato:

Rui Patricio 6 – Non ha responsabilità sul gol del vantaggio del Sassuolo. Per il resto praticamente mai impegnato dai padroni di casa.

Mancini 6 – Gioca col fardello della diffida addosso, ma non sembra risentirne troppo. Si ostina nel lancio alto e lungo per Lukaku, che sistematicamente finisce nel vuoto. Più preciso quando pesca Azmoun nella ripresa. Dal 68′ Pellegrini 5 – In forma fisica preoccupante. Sempre saltato dal diretto avversario, impreciso nelle giocate. Kristensen gli offre un bel pallone, ma il suo tiro è troppo centrale.

Llorente 6,5 – Saldo e sicuro al centro della difesa.

Ndicka 6 – Sia lui che Spinazzola sono poco reattivi nel chiudere sull’inserimento di Matheus Henrique in occasione dell’uno a zero. Ma la sua prestazione nel complesso resta positiva, e conferma di essere in crescita.

Karsdorp 5 – Non sfonda mai a destra, e i suoi cross bassi vengono costantemente respinti dalla difesa avversaria. Dal 46′ Kristensen 7,5 – E’ la sua partita. Entra in campo con il piglio giusto, procura un rigore e realizza (fortunosamente) un gol che può cambiare la sua stagione e quella della Roma.

Cristante 6 – Non è brillantissimo. Ma nel secondo tempo è prezioso nel dare equilibrio alla squadra.

Paredes 5,5 – Punto di riferimento della squadra, ma i ritmi sono compassati. Nel finale un errore grave che rischiava di compromettere la rimonta giallorossa.

Bove 5,5 – Prova a inserirsi con continuità nell’area emiliana, ma la sua azione diventa ben presto troppo prevedibile. Lascia un buco sulla propria trequarti in occasione del gol del Sassuolo. Dal 46′ Azmoun 6,5 – Entra col piglio giusto in campo, crea più di qualche grattacapo alla difesa neroverde.

Spinazzola 4,5 – Una serie infinita di discese inutili e cross sbagliati. Resta a guardare Matheus Henrique battere in porta dalla sua parte. Dal 68′ El Shaarawy 6 – Cerca di dare più ampiezza e smalto alla fascia, ci riesce solo in parte.

Dybala 7,5 – L’unico a calciare in porta dei suoi nel primo tempo, ma Consigli gli dice no. Nella ripresa si sposta ancora più a destra e comincia a macinare gioco. Perfetto il rigore dell’uno a uno, geniale l’assist di tacco per il sorpasso di Kristensen. Dall’87’ Celik sv.

Lukaku 5,5 – Cercato poco e male, ma anche lui non appare in grande spolvero stasera. Si divora il gol del pareggio ben assistito da Azmoun.

JOSE’ MOURINHO 7 – Leader indiscusso di questa squadra. Azzecca tutti i cambi, anche quelli inattesi come Kristensen. Nonostante le polemiche la sua Roma è lì, in piena zona Champions.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini