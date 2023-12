PAREDES: “Dobbiamo sempre soffrire ma vincere era troppo importante. Tutti diamo sempre il 100%”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leandro Paredes parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Sassuolo-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa al Mapei Stadium:

Vittoria sofferta.

“Era molto importante per noi, sembra che se non soffriamo non conta. Abbiamo preso un gol che non ci aspettavamo”.

Come mai non c’è questa voglia dai primi minuti?

“La voglia c’è, ma le partite vanno così. Continuiamo a lavorare per vincere che è la cosa più importante”.

Superficialità nei tuoi compagni? Non tutti danno il 100%?

“Non penso, tutti diamo il 100%. Speriamo di continuare così e fare meglio”.

Stai avendo una crescita, ti ha aiutato Dybala?

“Penso che da quando sono qua tutti mi hanno dato la fiducia di cui avevo bisogno, anche Mou si fida di me e spero di dare il mio contributo alla squadra”.