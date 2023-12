(LIVE!) SASSUOLO-ROMA: 0-0. Dybala dal limite, risponde Consigli!

AS ROMA NEWS – Dopo la miccia accesa ieri da Josè Mourinho in conferenza stampa, Sassuolo-Roma è pronta a illuminare il Mapei Stadium. La squadra giallorossa, tornata in corsa per un posto in Champions, deve cercare di dare continuità ai suoi risultati, molto deludenti fuori casa.

I neroverdi invece stanno vivendo il solito campionato altalenante tra prestazioni sfavillanti, spesso contro le grandi del campionato, e altre meno convincenti. Oggi però, specie dopo le parole di Mou, ci sarà da sudare parecchio contro Berardi e compagni.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e quindi al racconto delle emozioni del match, che si preannuncia particolarmente caldo.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

18′ – Contrasto a centrocampo tra Paredes e Matheus Henrique, il giocatore del Sassuolo ha la peggio e resta a terra.

10′ – OCCASIONE ROMA! Spinazzola scarica bene per Dybala che dal limite calcia angolato, bravo Consigli a distendersi e respingere!

5′ – Azione insistita della Roma, Dybala prova a calciare dal limite ma viene murato.

0′ – Fischia Marcenaro, comincia Sassuolo-Roma!

LE ULTIME LIVE DAL MAPEI STADIUM

Ore 17:10 – Questa la formazione ufficiale del Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Ore 17:00 – La Roma annuncia la sua formazione ufficiale: a sinistra scelto Spinazzola, a centrocampo Bove preferito a Pellegrini, attacco Dybala-Lukaku.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SassuoloRoma 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/qj1VnzKhUM — AS Roma (@OfficialASRoma) December 3, 2023

Ore 16:35 – Ecco l’undici giallorosso ufficializzato in questo momento da DAZN: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Ore 16:00 – Cielo poco nuvoloso sopra Sassuolo, terreno di gioco che appare in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

SASSUOLO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All.: Dionisi.

A disp.: Pegolo, Cragno, Pedersen, Racic, Mulattieri, Bajrami, Ferrari, Ceide, Castillejo, Volpato, Defrel.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Celik, Kristensen, Zalewski, Aouar, Renato Sanches, Pellegrini, El Shaarawy, Azmoun, Belotti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini