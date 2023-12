TIAGO PINTO: “E’ il momento di dire basta. Mourinho non ha offeso l’arbitro, altri allenatori fanno peggio e non succede niente”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Sassuolo-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di campionato che si sta per giocare al Mapei Stadium:

Condivide le parole di Mourinho sulla scelta dell’arbitro?

“Questo per me è un tema importante. Voi ora mi conoscete, sapete che sono un tipo tranquillo e che non vuole alimentare le situazioni extra campo. Ma arriva un momento in cui magari c’è bisogno di dire basta, no? Noi per ora non abbiamo ricevuto nessuna inchiesta della Procura e mi fido del buonsenso della Procura. E mi fido del buonsenso per due o tre ragioni: in queste prime 14 giornate abbiamo visto alcune panchine con atteggiamenti molto più brutti di quelli avuti dalla panchina della Roma e non è successo nulla. Non faccio esempi, ma basta andare sui social per vedere esempi. In queste 14 giornate ho visto allenatori che prima e dopo le partite commentano le designazioni, gli arbitri, fanno considerazioni e non vedo nessun impatto. Dico di più, quella di Mourinho non è un’offesa o un attacco. Con la Roma non ha mai arbitrato, lo abbiamo avuto come quarto uomo e ogni volta abbiamo avuto la sfortuna che ci ha buttato fuori qualcuno dalla panchina. Se non veniamo a parlare ci danno la multa, se veniamo a parlare dobbiamo dire quello che vogliono loro. Io non so, ho detto che mi fido della procura, perché ci sono dei responsabili italiani che 10 minuti dopo le parole di Mourinho le stanno già commentando. Perché? Perché se commenti le parole di un altro hai tre notizie, se commenti le parole di Mourinho un altro. Ma basta. Noi in questa stagione stiamo cambiando atteggiamento, se un allenatore come Mourinho non può usare un’espressione come “stabilità emozionale” non so cosa dire”.

Nel mercato di gennaio può arrivare un difensore?

“Il mercato è ancora lontano. Noi abbiamo 5 centrali di cui 2 infortunati. La situazione di Smalling è quella che sappiamo, non si sa quando torna. Ndicka andrà in Coppa d’Africa, è ovvio che quello che dice il mister lo pensiamo tutti. È ovvio che lì siamo corti”.