MANCINI: “La mentalità giusta si costruisce, non si compra. La mia diffida? Pesa, ma giocherò la mia partita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nel pre partita di Sassuolo-Roma ha parlato Gianluca Mancini, queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

Come si fa ad avere sempre la mentalità giusta?

“Lavorando quotidianamente, sempre, non è una cosa che si compra al mercato, la fai costruendo. Sappiamo che in questo siamo un po’ limitati, ma stiamo lavorando per migliorare e portare a casa i 3 punti”.

Pesa la tua diffida sapendo che siete pochi in difesa?

“Pesa, però fa parte di un campionato e i difensori centrali sono quelli un po’ più a rischio con i cartellini, giocherò la partita che devo giocare”.