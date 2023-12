Primavera, la Roma pareggia per 1 a 1 sul campo dell’Inter: in gol Pagano

AS ROMA NEWS – Pareggio per uno a uno sul campo dell’Inter Primavera per la Roma di Guidi.

Avvio di marca giallorossa, con la squadra giallorossa che passa in vantaggio dopo pochi minuti grazie a un destro dal limite di Pagano. Alla mezzora la Roma sfiora il raddoppio: conclusione di Vektal che si stampa clamorosamente sul palo.

Nel finale di frazione però arriva il pareggio nerazzurro: palla che rimpalla in area, Berenbruch è lesto a girarsi e a battere Marin da pochi passi.

La ripresa è più avara di emozioni, con la partita che diventa più equilibrata e si conclude con un pareggio, tutto sommato giusto. La Roma sale a quota 21 punti, e resta a meno cinque dall’Inter capolista.

IL TABELLINO DEL MATCH

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Cocchi; Akinsanmiro (90′ Spinaccé), Stankovic, Berenbruch; Kamate (77′ Di Maggio), Zuberek (62′ Sarr), Diallo (62′ Quieto).

A disp.: Raimondi, Nezirevic, Bovo, Motta, Guercio, Ricordi, Alexiou.

All. Cristian Chivu

ROMA (4-3-3): Marin; D’Alessio, Plaia (85′ Ienco), Keramitsis, Oliveiras; Pisilli, Vetkal, Pagano; Mannini, Mlakar (85′ Bolzan), Cherubini.

A disp.: Razumejevs, De Franceschi, Cichella, Nardozzi, Marazzotti, Ivkovic, Guerrero, Graziani, Nardin.

All. Federico Guidi

Arbitro: Valerio Crezzini della sezione di Siena

Assistenti: Mattia Regattieri – Davide Merciari

Ammonizioni: Matjaz (INT), D’Alessio (ROM), Keramitsis (ROM), Kamate (INT), Berenbruch (INT), Cocchi (INT)