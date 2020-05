Krösche (ds Lipsia): “Schick? Sarà impossibile pagare la cifra piena per il riscatto”

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Continuano i contatti, diretti e indiretti, tra Roma e Lipsia per il riscatto di Patrik Schick da parte dei tedeschi.

Il direttore sportivo Markus Krösche ha dichiarato al sito “sportbild.de“di voler tenere con sé l’attaccante anche se a cifre più contenute rispetto al riscatto stabilito la scorsa estate.

“Non sarà possibile per noi pagare l’importo completo per il riscatto di Schick. Vogliamo trovare una soluzione“. Le parti avranno tempo per accordarsi fino al 15 giugno, giorno in cui scade l’opzione per l’acquisto da parte del Lipsia.