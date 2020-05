Roma, primo infortunio: microfrattura al polso per Pau Lopez, 3 settimane di stop

AS ROMA NEWS ULTIME – Subito uno stop in casa Roma. Non è stato nemmeno necessario ricominciare gli allenamenti collettivi a Trigoria per registrare il primo infortunio tra i giallorossi.

A fermarsi è Pau Lopez, che ha riportato una microfrattura del polso sinistro durante la sessione di allenamento individuale. A riferirlo è l’emittente radiofonica Tele Radio Stereo.

Il portiere spagnolo dovrà restare fermo per tre settimane. Non è stata una ripartenza fortunata per Pau Lopez.