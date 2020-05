“ON AIR!” – ROSSI: “Se il calcio non riparte sarà l’apocalisse”, FOCOLARI: “Conte ci dirà che ha risolto tutto, mi ci gioco una cena”, PETRUCCI: “Il Corsport sembra fatto da gente contro la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “I tifosi sono spesso umorali…Ieri abbiamo della Roma in un certo modo…ma se penso a un Pallotta di nuovo motivato…mi domando cosa può far rimotivare Pallotta… ”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Conosco bene il Corriere dello Sport, gli editori mi hanno sempre detto che di 10 copie che vendono, 7-8 le vendono ai romanisti che quando la Roma perde si incavola e non va a prendere il giornale in edicola…Ma è possibile che ora questi stanno sempre a cercare il pelo nell’uovo… Sembra un giornale fatto da gente contro la Roma, sempre e in ogni caso… Ma possibile che nessuno si ponga il problema di fare le cose diversamente? E non parlo di accordi commerciali, ma di avere una linea equidistante e vedere come va…e invece va sempre peggio…”

David Rossi (Roma Radio): “Sono troppo spaventati nello gestire una situazione articolata, e quando la politica deve decidere su una cosa pericolosa tende a dire di no…E temo che anche qui sia la stessa cosa… Se ti dicono che al primo positivo devi bloccare una squadra per due settimane vuol dire bloccare il campionato…così non si può giocare. E se questi sono i presupposti per giugno, che differenza ci sarà a settembre? Il problema non è questo campionato, ma il calcio in generale… Già le società, se va bene, prenderanno una grandissima sveglia senza avere tifosi allo stadio… Lo scenario è veramente apocalittico per il calcio. Siamo di fronte a un bivio: o diventiamo come l’Eredivisie, cioè un campionato di terza fascia, o ci si mette di petto e chi viene trovato positivo viene escluso come un infortunato e si va avanti… Ma se in una fabbrica trovano un positivo, ma che bloccano la fabbrica?…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Il calciomercato? Dipenderà tutto dall’altra decisione, se si gioca o no il campionato. Se si gioca, fino al 31 luglio come minimo, è un discorso, se invece si blocca tutto e si riparte a settembre, può essere lungo come al solito, dal 30 giugno al 30 agosto… Restiamo in attesa di capire che decisioni verranno prese…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Campionato? Sono convinto che Conte, entro sabato, si presenterà in tv tutto caruccio, pettinato, col cravattino, per dirci che ha sistemato tutto lui…mi ci gioco una cena…”

