Kumbulla out, Ibanez squalificato, Smalling a mezzo servizio: contro il Sassuolo torna l’emergenza difesa

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sabato pomeriggio contro il Sassuolo la Roma si gioca la prima delle dieci gari finali di questo campionato con una nuova emergenza difesa da fronteggiare.

Cristante non è al 100%, alle prese con un fastidio al pube. Kumbulla è di sicuro out per il problema al menisco accusato con la nazionale Albanese: ieri il giocatore aveva ancora il ginocchio gonfio e un versamento che non permetteva di svolgere i controlli, cosa che farà dunque nella giornata di oggi. L’entità del suo stop è da chiarire, quello che è certo è che salterà Sassuolo-Roma.

Non ci sarà nemmeno Roger Ibanez, fermato per un turno dal giudice sportivo, mentre Smalling è in dubbio: la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) lo dà pronto per giocare titolare fin da sabato, mentre per Il Tempo (A. Austini) l’inglese non è ancora in condizione e Fonseca dovrebbe tenerlo a riposo in vista dell’Ajax.

A quel punto il reparto difensivo verrebbe formato da Mancini, costretto agli straordinari, uno tra Cristante, che potrebbe stringere i denti e giocare ancora una volta da libero, e Fazio, con Spinazzola utilizzato nuovamente da centrale di sinistra, ruolo già ricoperto nell’emergenza.

