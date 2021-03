Roma, addio Edin: Scamacca o Isak senza la Champions

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma dirà addio a Edin Dzeko al termine della stagione in corso, dopo che per ben quattro anni il centravanti bosniaco sembrava sempre sul punto di lasciare Trigoria. Stavolta succederà davvero, visto che i rapporti con Fonseca sono logori ma anche in caso di addio del tecnico portoghese il suo destino è segnato, scrive oggi Leggo (F. Balzani).

La Roma a giugno ripartirà con un nuovo centravanti: si parla tanto di Lacazette, ma senza i soldi della Champions sarà dura investire su un grande nome. Ecco perchè nel mirino di Tiago Pinto sono finiti due giovani centravanti molto promettenti, forti fisicamente, ma anche tecnici e che per certi versi ricordano proprio il bosniaco.

In Italia il primo nome è Gianluca Scamacca, 22 anni, attaccante romano che coi suoi gol sta guidando l’Italia Under 21 all’Europeo. La pista estera invece porta ad Alexander Isak della Real Sociedad, giovane centravanti svedese di oltre un metro e novanta che ha nella tecnica e nella velocità i suoi punti di forza.

Fonte: Leggo