Kumbulla, Shomurodov e i giovani: via alle cessioni per arrivare a Frattesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma prepara le cessioni. Sono diversi i calciatori che Tiago Pinto vorrebbe riuscire a piazzare altrove per poter operare qualche acquisti in entrata, Frattesi in primis.

Ma la Roma dovrà sottostare all’accordo siglato con la Uefa, col club che dovrà chiudere in attivo il bilancio tra cessioni e acquisti. Ecco perchè prima di comprare sarà necessario vendere.

A partire dalla difesa: Kumbulla doveva essere un giocatore in rampa di lancio nelle rotazioni di Mou, e invece l’albanese è stato praticamente ignorato dal tecnico, che in questa prima parte di stagione lo ha utilizzato col contagocce.

Qualche club in Italia pronto a farsi avanti per Kumbulla c’è, Torino su tutti, ma è il calciatore a fare resistenze, poco convinto ad accettare una cessione.

Chi invece potrebbe salutare è Eldor Shomurodov, lui sì determinato a finire in una squadra che gli dia lo spazio che pensa di meritare: la Cremonese, dopo Felix, potrebbe essere la destinazione finale dell’uzbeko.

Occhio poi ai giovani: Bove e Volpato cominciano a essere appetiti, e la Roma potrebbe anche essere disposta a sacrificarli in nome delle plusvalenze. Entrambi potrebbero finire al Sassuolo nell’ambito dell’affare che riporterebbe Frattesi a Trigoria.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica