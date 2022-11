Tiago Pinto sotto esame tra investimenti errati e un mercato difficile da ripetere

AS ROMA NEWS – Ancora una volta si prospetta un mercato piuttosto complicato per Tiago Pinto, arrivato alla Roma per mettere a posto i conti disastrati di un club che aveva una rosa lunghissima con tanti giocatori strapagati nonostante non avessero un ruolo di primo piano nella rosa.

Il compito del general manager sarebbe dovuto essere quello di sfoltire la rosa e il conseguente spropositato monte ingaggi, aumentando di contro la qualità e competitività della squadra. Un compito che per il momento non è riuscito del tutto al portoghese.

Se dal punto di vista delle cessioni poco si può imputare a Tiago Pinto, alle prese con calciatori di certo poco appetiti sul mercato e di conseguenza difficilmente piazzabili se non con formule piene di compromessi, qualcosa di meglio si poteva e doveva fare in entrata.

Il primo anno di Mourinho è stato un mezzo fiasco dal punto di vista del mercato in entrata: la Roma ha investito male oltre 30 milioni di euro per puntare su Vina (13 milioni più bonus) e Shomurodov (sfiorati i 20 milioni), due calciatori che attualmente sono le riserve delle riserve di una squadra al settimo posto in classifica.

Anche il corposo investimento fatto per Abraham non sta dando i risultati sperati: il primo anno è stato un successo, ma questa stagione si sta assistendo a una pericolosa involuzione dell’inglese, con la Roma che sembra addirittura disposta a cederlo in estate. Insomma, circa 80 milioni che potevano essere investiti meglio.

Al suo secondo mercato con Mou alla guida, Pinto è riuscito a essere più chirurgico negli acquisti, facendo di necessità virtù e acquistando giocatori di livello senza spendere soldi per i loro cartellini. Un mezzo miracolo che sarà difficile ripetere. A gennaio infatti, a parte Solbakken, sarà quasi impossibile trovare acquisti in grado di migliorare la rosa senza mettere mani al portafogli.

Il problema però sarà soprattutto in estate: quale investimenti potrà fare la Roma, soprattutto se non dovesse riuscire ad arrivare in Champions? Davvero si pensa di poter migliorare la rosa senza spendere? E soprattutto, Mourinho sarà disponibile ad accettare un altro “mercatino” fatto solo di parametri zero?

Giallorossi.net – G. Pinoli