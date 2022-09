La cura Pellegrini: uno staff personale per tornare a brillare

AS ROMA NEWS – Non è un momento particolarmente felice per Lorenzo Pellegrini. Per cercare di tornare a lucido già dal prossimo impegno contro l’Inter a San Siro, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), il capitano ha scelto il suo personale quadrato Magico a cui affidare il proprio rilancio in tempi stretti.

Nel gruppo di lavoro del capitano c’è una nutrizionista (Sara Farnetti), un osteopata (Maurizio Mafrica, collaboratore del Coni), un fisioterapista e preparatore (Piergiorgio Luciani, che in passato ha collaborato anche con Federer), e un dentista che lo aiuta a livello posturale (Daniele Puzzilli).

La Farnetti, più che fornirgli una dieta specifica, si occupa che l’alimentazione del capitano sia sempre equilibrata e funzionale agli sforzi che lo attendono di volta in volta. Mafrica invece, si occupa di curare l’aspetto articolare di Pellegrini, soprattutto alla luce delle tante sollecitazioni a cui lo scheletro viene sottoposto.

Particolare cura poi, da parte di Puzzili, va all’aspetto muscolare e del recupero dagli infortuni. Le fibre del capitano sono molto delicate e in passato a Lorenzo è capitano di doversi fermare per periodi non brevissimi. Infine Puzzilli è quello che, attraverso l’impiego anche di bite, possono assicurare che la postura del giocatore sia sempre corretta e che quindi non vada incontri a infortuni.

Fonte: Gazzetta dello Sport