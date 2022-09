Bove non brilla con l’Under 21: causa un rigore e viene sostituto all’intervallo, l’Italia perde 2 a 0

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non brilla il giovane Edoardo Bove, centrocampista giallorosso schierato titolare da Nicolato nella partita giocata oggi dall’Italia Under 21.

Il calciatore della Roma ha infatti causato dopo appena tre minuti il fallo che ha portato al rigore dell’1 a 0 dell’Inghilterra, realizzato da Brewster. Poco dopo l’attaccante ha realizzato anche il gol del 2 a 0.

Il ct degli azzurri, non soddisfatto della prova di Bove, lo ha sostituito all’intervallo. Gli inglesi hanno poi vinto la partita per due a zero.