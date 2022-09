Dybala, Galliani rivela: “E’ il giocatore che abbiamo cercato più insistentemente, ma lui…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato durante l’evento organizzato a Trento di come abbia provato a tutti i costi di portare Dybala in Brianza.

Il dirigente del club lombardo ha rivelato: “Il giocatore che abbiamo cercato più insistentemente è stato Dybala: lo volevo fortemente al Monza, ma l’argentino non ha mai dato aperture“.

La Joya, dopo essere stato corteggiato dall’Inter, ha accettato l’offerta della Roma, convinto dal progetto presentatogli da Mourinho e da Tiago Pinto.