La Curva Sud contro la ripresa della Serie A: “Questo campionato si deve fermare”

AS ROMA NEWS – La Curva Sud della Roma prende posizione sulla possibile ripresa del campionato. I tifosi più caldi hanno esposto alcuni striscioni per le vie della capitale.

“Italia in emergenza sanitaria e sociale, questo campionato si deve fermare”, è quello firmato dal gruppo Roma. In questi giorni il governo e le istituzioni del calcio stanno decidendo insieme al comitato tecnico-scientifico se far ripartire la stagione e a quali condizioni.

Nel frattempo la Roma ha fatto partire le nuove visite mediche che dureranno fino a domani. Giovedì è in programma la prima seduta a Trigoria, con i calciatori che si alleneranno individualmente.