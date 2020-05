La confessione di Petrachi: “Spero di dover cedere solo giocatori indicati da Fonseca”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma alle prese con un mercato reso ancora più complicato dal mancato accordo tra Pallotta e Friedkin per colpa del Coronavirus. I conti del bilancio non permettono di stare tranquilli, e il club sarà costretto alle ennesime cessioni con quei calciatori che gli permetteranno ricche plusvalenze.

Il ds Petrachi però spera di riuscire ad evitare quel compito così doloroso che è toccato a suoi diversi predecessori, magari cedendo solo quei calciatori che non servono al proprio allenatore.

Lo dimostra un virgolettato riportato oggi dal Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) che il direttore sportivo giallorosso avrebbe rivolto a una persona a lui molto vicina: “Spero di dover cedere solo i giocatori che mi indica l’allenatore“, la confessione del dirigente.

Difficile che Fonseca possa accettare a cuor leggero la cessione di Kluivert, un suo pupillo. Più probabile che l’allenatore possa sacrificare Under, vista la presenza in rosa di Zaniolo e Carles Perez.