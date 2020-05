Moscardelli: “Io alla Lazio? Con la foto di Totti sui parastinchi sarebbe stato un problema”

AS ROMA NEWS – Davide Moscardelli, attaccante del Pisa, non ha mai nascosto il suo amore per i colori giallorossi. Lo dimostra ancora di più in un’intervista a “Casa Gazzetta” nel corso della quale ha risposto così a chi gli chiedeva se avrebbe mai giocato con la Lazio:

“Non sarei stato accolto molto bene, dato che gioco con la foto di Totti sui parastinchi… Io quando giocavo contro la Lazio mi accorgevano che loro sapevano…”.

Sull’addio del Capitano: “Lui si aspettava di restare nel gruppo per dare una mano ai giovani, farla finita così non è stato carino. Parliamo di un giocatore che ha fatto la storia della Roma”. Su De Rossi: “Sa che sono romanista come lui, quando ci incontriamo ci salutamo con affetto. Mi sono fatto il suo tatuaggio quando non ha rinnovato con la Roma”.

Poi la battuta finale: “Mio figlio secondo voi come si chiama? Francesco… L’altro però non l’ho potuto chiamare Daniele, mia moglie si è opposta…”

