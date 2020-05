“ON AIR!” – RENGA: “Ripartire col campionato? Roma squadra che ci guadagnerebbe di più”, GALOPEIRA: “Bozzo ha sbagliato a rispondere a Totti, con lui perdi sempre”, CORSI: “Boga-Pedro? L’attacco diventerebbe superiore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ci dicono che non critichiamo la Roma…no no, la critichiamo eccome…ieri c’è stato un tentativo di corruzione per fare lo stadio con la donazione di mascherine e guanti (è ironico, ndr)…siamo passati dai rolex alle mascherine! Bozzo risponde a Totti e dimostra sofferenza così, e dà più forza a Totti… In quel modo le parole di Totti ce le dimenticavamo, e invece se hai un contenzioso con Totti, non tanto quanto a Roma, ma perdi sempre… Lui avrebbe dovuto non rispondere, perchè se lo fai vuol dire che hai accusato… Certo che parlare di un assistito di un altro non è una cosa elegantissima, anche se non penso che Totti volesse essere provocatorio…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Bozzo non è un fesso, e non è un personaggio molto tenero… Cassano fa il ds? Lui ci mette tre secondi a fotografarlo, però il ds è anche uno che detta dei codici di comportamento, deve essere uno stratega, un filoso, un padre… Il ds non è che va in giro a trovare talenti e stop, fa anche un altro lavoro…non basta avere l’occhio per fare i dirigenti….bisogna studiare. Altrimenti torniamo al discorso di Totti direttore tecnico che ci illumina facendoci sapere che Zieyech è meglio di Pastore…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Salvini e Renzi vogliono far ripartire al calcio…sono due dichiarazioni uguali, cioè fate ripartire il calcio così gli italiani pensano ad altro…sono due personaggi incredibili… Boga-Pedro con Dzeko diventerebbe un attacco decisamente superiore rispetto a Under e Kluivert… Zaniolo? Non so se può tornare e giocare subito titolare… Il Corriere scrive che giocherà subito? Ma dai ragazzi, vi porto altri 30 articoli di Maida dove non si è mai verificato quello che ha scritto…”

David Rossi (Roma Radio): “Questa è una quarantena più leggera, ma è sempre una quarantena perchè non abbiamo la libertà che avevamo prima. C’è una ritrovata autonomia…Ora penso che la gente si darà una regolata perchè hanno il terrore che si debba tornare di nuovo tutti chiusi in casa… Ieri sono cominciate le visite mediche a Trigoria, l’obiettivo è di presentarsi dopodomani per gli allenamenti individuali a Trigoria… Adesso Spadafora dice che, dopo essersi occupato degli sport individuali, si può dedicare agli sport collettivi…alla buon ora… Qui respiro una grande voglia di ricominciare a giocare…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Non vedo l’ora di rivedere la Roma in campo, e con Zaniolo…sarà un momento bellissimo, nel quale torneremo ad abbracciarci… In Spagna hanno detto che la finale della Coppa del Re solo quando potrà tornare il pubblico allo stadio…non a caso arriva dalla Spagna questa decisione…pensate che bel gesto nei confronti di un tifoso…il calcio senza tifosi allo stadio non è calcio… Le parole di Florenzi su Fonseca? Conferma quello che è giusto pensare di Florenzi, è un ragazzo che ha vissuto momenti molto difficili, ha dovuto valutare di lasciare Roma, la sua squadra e la sua città. Non ha voluto mettere il suo allenatore in difficoltà, e questo è un professionista, questo è un atleta. E non capisco i giudizi sprezzanti su di lui….”

Roberto Renga (Radio Radio): “Zaniolo in campo? Calma eh…calma, calma, calma…Ragazzi, non ha mai corso eh…non è mai uscito…diciamo che tornerà il prossimo anno, dai… Le parole di Bozzo? PArliamo di uno dei migliori agenti che ci siano, se dovessi scegliere un procuratore sceglierei lui… Totti è fatto così, non è che ci sta a pensare. Ma comunque Totti non solo offre se stesso come immagina, ma anche uno staff di avvocati e commercialisti….però Bozzo lascialo stare… Chi ci guadagna di più a ripartire? Dico la Roma, perchè l’Atalanta fa sempre fatica quando deve ripartire…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La certezza di ripartire non si può avere, ma una data certa va comunque data. Ieri è cominciata la fase 2, ma se la curva risalisse rifermano tutto. Anche il calcio avrebbe il diritto di una cosa di questo tipo: si riparte, se poi non va si riferma tutto. Ma bisogna dare una data, non come fa Spadafora…ma di che parla… Non è mai entrato in un campo di calcio in vita sua e non sa che sicurezza c’è ad allenarsi in questo modo… Zaniolo? Deve ponderare tutto, se la squadra dovesse aver bisogno urgente, altrimenti non dovrebbe giocare…gli infortunati devono andarci con calma… Le parole di Totti su Tonali? Secondo me si muove come un elefante in una cristalleria. Non è che dioventi procuratere mettendo gli annunci sui giornali…Non mi sembra questo il modo, e non è bello farsi nemici in quel tipo di mondo… Chi ci guadagna di più a ripartire? Il Napoli, non vedo altre…on ha una classifica adeguata alle sue potenzialità… Chi ci rimette di più è la Juve, ma forse la Lazio e anche l’Atalanta…i giocatori viaggiavano a ritmi incredibili, e ora ci rimettono…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Totti? E’ come un ex giocatore che si mette subito a fare l’allenatore della serie A…non sempre ti va bene… Tra i procuratori ora c’è tantissima concorrenza, e ci sono tante complicanze… Chi ci guadagna di più a ripartire? Il Napoli, può approfittarne e inanellare una serie di vittorie. La squadra che ci può rimettere di più…boh…la Juve forse se deve rinunciare a un paio di giocatori come quelli lì…potrebbe essere la squadra che ci potrebbe rimettere di più…”

