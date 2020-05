La Roma bussa alla porta del Barcellona

AS ROMA NEWS – La Roma, alla ricerca di alleanze per un mercato che si annuncia difficile, bussa alla porta del Barcellona, scrive oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri). Gli ottimi rapporti con il club catalano potrebbero portare ad altri affari dopo Carles Perez e due sono i giocatori blaugrana che Petrachi vorrebbe prendere in prestito: il terzino sinistro Junior Firpo e il centrale difensivo Jean-Clair Todibo.

Il primo è più difficile da ottenere, perché già in questa stagione ha trovato spazio. Il secondo ha iniziato la stagione in Spagna ma poi è andato in prestito allo Schalke, ma anche in Germania ha giocato poco. C’è movimento anche tra gli esterni d’attacco.

Under è il primo indiziato per la cessione, ma a sorpresa potrebbe partire anche Justin Kluivert, in un giro orchestrato da Raiola, che controlla anche Moise Kean. In caso di doppia cessione, il nome che piace di più a Fonseca è quello di Boga, sul quale il Chelsea ha mantenuto il diritto di recompra per 15 milioni di euro.

Fonte: Corriere della Sera