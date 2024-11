“La figlia lasciata sola a casa”: Ilary denuncia Totti. La difesa: c’era la baby sitter

NOTIZIE AS ROMA – La “guerra dei Roses” tra Francesco Totti e Ilary Blasi dalle aule del tribunale civile è passata a quelle della Procura di Roma. A scriverlo è l’edizione odierna de Il Messaggero (V. Di Corrado). C’è un’inchiesta penale aperta sulla base di una denuncia presentata dalla conduttrice televisiva contro l’ex marito per abbandono di minore.

Il campione giallorosso è accusato di aver lasciato sola in casa la figlia Isabel, che oggi ha 8 anni. La madre se ne sarebbe accorta facendo una video-chiamata con la bambina, scoprendo che non c’era il padre insieme a lei. Ha telefonato alla polizia e nell’abitazione sono arrivati gli agenti del commissariato di Ponte Milvio, che, stando a quanto riferisce la difesa dell’ex capitano, hanno trovato la baby sitter. Lui, che era a cena in un ristorante vicino, è tornato subito a casa.

Considerato che il reato di abbandono di minore è perseguibile d’ufficio (e prevede una pena tra i sei mesi e i cinque anni), è partita l’inchiesta. I pm della Capitale dovranno verificare se effettivamente quel giorno insieme alla bambina ci fosse un adulto. In caso, invece, dovesse emergere che si tratta di accuse infondate e pretestuose, lo storico numero 10 giallorosso potrebbe decidere di querelare la ex per calunnia.

Il giudice Simona Rossi, titolare del fascicolo sulla separazione della coppia vip, ha stabilito l’affidamento condiviso dei figli, anche se la loro residenza prevalente resta nella mega villa dell’Eur, che era la casa coniugale. Ilary avrebbe segnalato già che l’ex marito aveva lasciato la bambina sola in casa e in hotel per presenziare a degli eventi mondani, probabilmente in compagnia di Noemi Bocchi. E che non le avrebbe permesso di frequentare le lezioni di pattinaggio nei giovedì di sua competenza.

La conduttrice, inoltre, sembrerebbe aver accusato Totti – sempre nell’ambito della causa di separazione – di non averla avvisata degli spostamenti di Isabel durante il viaggio fatto a New York con Noemi nel weekend dell’Immacolata dell’anno scorso, in cui c’erano anche Sofia e Tommaso, i figli che la sua nuova compagna ha avuto con Mario Caucci.

Fonte: Il Messaggero

