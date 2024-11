Blocco basso e raddoppi: la Roma si copre

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A Claudio Ranieri basterebbe partire nell’esatto identico modo in cui è partito nelle sue due precedenti avventure giallorosse: vincendo, che poi sarebbe un bel toccasana per tutto l’ambiente romanista. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Per fare risultato a Napoli – che poi per la Roma vorrebbe dire sostanzialmente anche non perdere – Ranieri cercherà di abbassare il blocco-squadra, avvicinando le due linee (difesa e centrocampo) e cercando di dare alla Roma una compattezza che aveva smarrito (come dimostrano i 12 gol subiti nelle ultime 5 partite). E per riuscire a limitare il Napoli, Ranieri si concentrerà anche sui due esterni, da una parte Kvaratskhelia e dall’altra Politano.

Fondamentali saranno i raddoppi di marcatura, con Mancini che da una parte dovrà aiutare Celik e Ndicka che dall’altra parte dovrà fare lo stesso con Angelino. Un ulteriore aiuto arriverà anche dalle due mezzali, Koné e Pellegrini, pronti a togliere spazio in orizzontale a Kvara e Politano. Del resto vincere a Napoli sarebbe anche il modo migliore non solo per iniziare alla grande, ma anche per cancellare un piccolo grande tabù della Roma di oggi. I giallorossi, infatti, fuori casa non vincono da ben 12 partite. Ranieri a Napoli se la giocherà in modo semplice. E se riuscirà a fare risultato, sarà già il suo primo mezzo miracolo…

Fonte: Gazzetta dello Sport

