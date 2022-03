La formazione anti-Vitesse: Mou inserisce Vina e Sergio Oliveira

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per la partita di stasera Mourinho, che torna in panchina a guidare i suoi ragazzi, non sembra intenzionato a stravolgere la squadra.

Contro il Vitesse dunque sarà ancora 3-5-2 con Kumbulla in diesa e Ibanez in panchina. Sulle corsie laterali Karsdorp dovrebbe essere confermato, mentre a sinistra Vina dovrebbe riprendersi una maglia da titolare.

A centrocampo l’altra novità: Sergio Oliveira torna titolare, con Cristante destinato a tornare in panchina. Confermati invece Pellegrini e Mkhitaryan, certo di giocare vista la squalifica in campionato.

L’attacco non si tocca: Zaniolo e Abraham avranno il compito di provare a ipotecare la qualificazione fin dalla gara di andata contro una retroguardia olandese tutt’altro che imperforabile.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica / Corriere dello Sport