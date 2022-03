Un Gelredome infuocato aspetta la Roma: comincia la corsa verso la finale

AS ROMA NEWS – La Roma si rituffa nella Conference League, una competizione europea che forse per la prima volta nella storia si ritrova a giocare da favorita.

Leicester (che però negli ottavi incontra il Rennes, altra squadra da tenere d’occhio) e Marsiglia sono le altre due grandi pretendenti alla vittoria finale, squadre non superiori, almeno sulla carta, ai giallorossi.

Ma bisogna andare per gradi. Al momento l’avversario da battere è il Vitesse, giovane compagine olandese che staziona al sesto posto dell’Eredivisie. Una squadra che in Conference League ha ottenuto risultati sorprendenti e che non si aspettava di superare un girone di ferro con squadre più blasonate come Tottenham e Rennes.

Guai a sottovalutare l’impegno: in Europa, soprattutto quando arrivi a questo punto della competizione, non ci sono avversari facili da battere e i brutti scherzi sono sempre dietro l’angolo. Ne sa qualcosa la Roma: la figuraccia di Bodo dovrebbe averle insegnato qualcosa.

Mourinho non si fida e dichiara alla stampa: “Non ci sarà turn-over“. Parole che però vanno interpretate: per il portoghese ora non c’è più troppa differenza tra chi gioca titolare e chi resta in panchina. E’ lecito attendersi dunque qualche novità rispetto all’undici che ha affrontato l’Atalanta: Vina dovrebbe prendere il posto di Zalewski, mentre Sergio Oliveira ha una chance di far rifiatare Cristante.

Piccole rotazioni, che non andranno a stravolgere il senso della squadra. Mou si aspetta di rivedere in campo la Roma concentrata per novanta e più minuti ammirata di sabato scorso. Sarà necessario nel catino bollente del Gelredome, e sul suo terreno di gioco malandato (pare per colpa di un concerto) che può mettere a rischio la tenuta fisica dei giocatori. La corsa verso la finale comincia e non sono ammesse distrazioni.

Giallorossi.net – A. Fiorini