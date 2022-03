MOURINHO: “Non so come si possa giocare qui, il campo non è da calcio. Ora ho una panchina di qualità” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Dopo due turni di squalifica torna a parlare Josè Mourinho. L’allenatore giallorosso interviene in conferenza stampa alla vigilia di Vitesse-Roma, gara di andata degli ottavi di finale di Conference League.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso ai cronisti presenti sull’impegno di domani:

“Sono sette partite in Serie A senza sconfitte. Nelle ultime due partite è stata concentrata dal primo all’ultimo minuto. E nella fase eliminatoria delle coppe ogni minuto devi essere concentrato o rischi di essere eliminato. E’ la prima volta che gioco in Olanda su un campo che non è da calcio. Ci sono sempre stati campi bellissimi, non so cosa sia successo, e non so come si possa giocare qui”.

Bentornato, ci è mancato non sentirla parlare…

“A me non è mancato per niente…(ride, ndr)”

Ha recuperato tutti, è riuscito a trovare un equilibrio per fare giocare insieme Pellegrini, Mkhitaryan, Zaniolo e Abraham? Farà turn-over?

“Tutti stanno lavorando bene, in buona forma. Abbiamo fatto cinque cambi perchè la panchina ha qualità. Ora abbiamo una rosa forte, che ha obiettivi chiari. Oggi abbiamo campionato e Conference. Dal quarto all’ottavo posto, sappiamo che ogni partita sarà decisiva. Sono contento dei giocatori, e non sarà turn-over, giocheremo con una squadra forte e con una panchina forte con cinque cambi da fare”.

(Mourinho chiede a un giornalista olandese il perchè del campo ridotto così male. Il cronista spiega che forse è colpa di un concerto pop. “Forse heavy metal, visto com’è ridotto“, ha scherzato l’allenatore)

Come giudica il calcio olandese?

“Se fossimo qui a parlare del calcio olandese dovremmo stare qui a parlare per ore. Dico solo che ho cominciato nel calcio con Van Gaal, e qui ho detto tutto. Calcio troppo offensivo? Magari qualcosa sta cambiando visto le condizioni del campo deplorevoli…”