AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 9 marzo 2022:

Ore 14:45 – ROMA IN PARTENZA PER L’OLANDA – La squadra sta partendo per l’Olanda proprio in questi minuti. Ok Zalewski, fa parte della spedizione anche il giovane difensore greco Keramitsis.

Ore 14:35 – MOU: “FUORI DI PRIGIONE, PRONTO PER LA CONFERENCE” – In attesa della conferenza stampa che si terrà tra qualche ora, Josè Mourinho torna a farsi sentire su Instagram: “Fuori di prigione, pronto a viaggiare verso la Conference League“, scrive l’allenatore giallorosso che ha scontato la sua squalifica.

Ore 12:15 – ZALEWSKI OK, COL VITESSE CI SARA’ – Non si sa se sarà in campo di nuovo titolare, ma Nicola Zalewski è recuperato per la partita di domani sera. Il giocatore polacco oggi era in gruppo, superato il problema alla caviglia.

Ore 12:00 – UDINESE-ROMA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE – Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere Udinese-Roma. Al VAR invece scelto Mazzoleni. LEGGI LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Ore 11:45 – DALOT VERSO LA ROMA, LO VUOLE MOURINHO – Diogo Dalot di nuovo vicino alla Roma, che lo sta seriamente puntando in vista della prossima estate. E’ una richiesta espressa di Josè Mourinho…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:20 – FRATTESI, CORSA A TRE: C’E’ ANCHE LA JUVENTUS – Non solo Inter e Roma su Davide Frattesi. Il centrocampista ora è nel mirino anche della Juventus, che ha già cominciato a prendere contatti con l’entourage del giocatore. (Goal.com)

Ore 10:20 – TORNA IL VECCHIO STEMMA SULLA MAGLIA – Il vecchio stemma “ASR” comparirà di nuovo sulla prima maglia della Roma in occasione del derby contro la Lazio. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:15 – ROMA, VINA E OLIVEIRA LE NOVITA’ PER IL VITESSE – Solo un paio di cambi in casa Roma per la partita di domani in Conference: dentro Vina e Sergio Oliveira, riposano Zalewski e Cristante. (Il Tempo)

Ore 8:30 – SPINAZZOLA, SI AVVICINA IL RIENTRO MA QUANTI STOP – Leonardo Spinazzola dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo a breve e punta a tornare in campo verso la fine di aprile. Ma il recupero è stato complicato, tanto da temere un altro intervento…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – ZANIOLO, LA ROMA VUOLE IL RINNOVO MA… – La Roma vorrebbe rinnovare il contratto a Zaniolo arrivando a un ingaggio fino a 4,5 milioni di euro, ma potrebbe non bastare. (Leggo)

