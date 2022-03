Dalot verso la Roma: lo vuole Mourinho

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Dopo Svilar, giovane portiere del Benfica pronto a firmare per la Roma a parametro zero, si avvicina anche un secondo rinforzo per la squadra del prossimo anno.

Si tratta di Diogo Dalot, 22 anni, terzino portoghese del Manchester United che lo scorso anno ha vestito la maglia del Milan. Il giocatore era stato accostato alla Roma durante il mercato invernale, poi i giallorossi chiusero per Maitland-Niles visto che i Red Devils decisero di tenere l’esterno in rosa.

Ora però Dalot è tornato a vedere il campo col contagocce e a fine campionato dovrebbe salutare definitivamente Manchester. Il giocatore, rivela Daniele Longo, giornalista di Sportitalia, è diretto “verso la Roma” dietro espressa richiesta di Josè Mourinho.

🚨 Diogo #Dalot verso la #Roma: il terzino portoghese è una richiesta precisa di José #Mourinho pic.twitter.com/ky3ym0TMgi — Daniele Longo (@86_longo) March 9, 2022

A fine anno appare scontato il ritorno di Maitland-Niles all’Arsenal alla scadenza del prestito: l’inglese non ha convinto la Roma, che invece vuole puntare forte su Dalot come terzino destro del prossimo futuro.