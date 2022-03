“ON AIR!” – ALIPRANDI: “Vinci se hai una squadra forte, l’ambiente non conta niente”, MATTIOLI: “Vitesse nettamente inferiore ai giallorossi”, MAGNI: “Vecchio stemma più bello del nuovo, ma il nome Roma lo metterei sempre”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Spartà (Roma Radio): “Domani mi aspetto almeno quattro o cinque cambi nella Roma rispetto alla squadra vista contro l’Atalanta. Che gara mi aspetto? Loro sono una squadra che ha uno sviluppo molto offensivo. Se poi il loro allenatore cambierà idea per non esporsi ai contropiedi della Roma, questo non lo so, ma non credo. Mi preoccupa la loro freschezza, il ritmo che terranno, per loro sarà la partita della vita, per cui attenzione… Mi aspetto un assalto, la Roma dovrà stare attenta e pronta a colpire perchè loro dietro subiscono dei gol incredibili… Se pensi di averla già vinta può complicarsi, ma solo in quel caso però…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Non sappiamo bene come giocherà il Vitesse, come sono i nostri avversari. Sappiamo che è una squadra che come idee di gioco è più vicina alla Premier che alla Serie A. Mi aspetto che possano cambiare tutti e due gli esterni, e che dunque giochino Maitland-Niles e Vina. Mi aspetto Sergio Oliveira titolare. Non so chi potrà fare il mediano, forse Veretout può farlo, col suo passo ci sta tutto. Può esserci un riposino per Cristante, che può essere utile a partita in corso. Ho un dubbio davanti, magari può riposare Zaniolo e giocare uno tra Felix e Shomurodov. Se facciamo un 3-5-2 ti puoi giocare anche la carta El Shaarawy, ma ce la fa a giocare dal primo minuto? Di scelte comunque ne hai, e Mourinho raramente sbaglia…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io domani mi aspetto Sergio Oliveira in campo al posto di Pellegrini, visto che contro l’Udinese, non essendoci Mkhtiaryan per squalifica, Pellegrini sarà di sicuro in campo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non mi aspetto un Mourinho particolarmente spumeggiante oggi, mi aspetto una classica conferenza prepartita. Il vecchio stemma? A me è una questione che non mi ha appassionato tanto. Mi piace il richiamo al passato, ma il tema dello stemma non mi ha mai appassionato più di tanto. Il cambio del logo ci sta, lo hanno fatto in tanti, anche il PSG lo ha fatto, la differenza è che lì la maglia poi la indossa Neymar… I Friedkin, a differenza di chi li ha preceduti, hanno dimostrato di avere un attenzione particolare verso una fetta importante della tifoseria… El Shaarawy? Se analizziamo il discorso fisico è un conto, ma da un punto di vista tecnico io in rosa me lo tengo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il vecchio stemma, per una questione estetica, è più bello di quello nuovo. Detto questo, se io mi chiamo Roma, io il nome Roma sullo stemma ce lo metto. Magari lo faccio più caruccio di come lo hanno fatto, perchè sembra quello taroccato delle bancarelle, però “Roma” io ce lo metto sempre…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Non penso proprio che Mourinho ascolti le radio oppure che Pellegrini si faccia influenzare in campo dalle pagelle che legge su giornali e siti. Se sei forte, se hai una grande squadra e una grande società alle spalle, vinci. L’ambiente non conta niente…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Spinazzola? Speriamo bene. Il tendine d’Achille non è proprio una passeggiata di salute. Non mi sembra che alla Roma stiano accelerando i tempi, anzi, tutt’altro. Io l’ho sempre considerato un giocatore per l’anno prossimo, e va bene così. Se poi Zalewski gioca così, hai tamponato bene e puoi aspettare con più tranquillità…Il derby sarà una partita decisiva, o noi o loro. Il mio più grande disagio è arrivare a quella partita senza Pellegrini e Zaniolo, sarebbe un grosso problema…Su cosa punterei tra campionato e Conference? Il Vitesse non la considero una squadra che può darti problemi, ma i nemici purtroppo siamo noi stessi. Se abbiamo smesso di farci del male da soli, mi interessa più la Conference: sarà pure l’ultima coppa, però intanto porto a casa qualcosa. Le uniche rivali sono Leicester e Marsiglia…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Fiorentina, se non avesse ceduto i suoi giocatori migliori, ora avrebbe un attacco con Salah, Vlahovic, Chiesa e Cuadrado…Solo la Roma sarebbe più forte dei viola, perchè i giallorossi, oltre all’attacco, avrebbero una super squadra dal portiere fino al centrocampo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zalewski è un giocatore positivo, ha personalità per tenere il confronto con la Serie A, si adatta anche a giocare a sinistra. L’intuizione di Mourinho è quella giusta. Il mercato della Roma è stato positivo per l’attacco, ma per il resto è tutto discutibile. Mkhitaryan è quel calciatore in grado di farti la differenza in quel settore del campo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma vuole chiudere la pratica subito, anche se abbiamo visto cose non troppo positive in serie A. Il Vitesse non è così tanto peggio del Genoa. La partita all’apparenza è semplice, ma la Roma ha sofferto tanto in Conference… Se per la Roma diventa importante recuperare Zalewski a tutti i costi, vuol dire che è stato sbagliato qualcosa in sede di mercato…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Io credo che il Vitesse è una squadra di gran lunga inferiore alla Roma. Zalewski mi ha entusiasmato, ha preso alcune belle botte ma si è rialzato. Il fatto di vedere Mkhitaryan a centrocampo è una bella intuizione per la squadra, sono curioso di vederlo ancora in questa nuova veste…”

