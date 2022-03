Roma, ritorna il vecchio stemma sulla maglia: sarà quella utilizzata per il derby (FOTO)

AS ROMA NEWS – Dopo ben nove anni, riecco il vecchio stemma della Roma fare bella mostra di sé sulla prima maglia della squadra giallorossa.

La mossa dei Friedkin era nell’aria da tempo, e ora arriva la scelta definitiva che farà felici tutti quei tifosi legate allo storico logo del club capitolino.

La maglia che farà bella mostra del vecchio stemma “ASR” sarà infatti indossata da Pellegrini e compagni in occasione del derby contro la Lazio in programma il prossimo 20 marzo.

🟨 Ecco la maglia che useremo nel Derby del 20 marzo 🟥 😍 Uno stemma speciale, per una partita speciale #ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/pIVCIDnDGo — AS Roma (@OfficialASRoma) March 9, 2022

Come era lecito attendersi, la nuova divisa in edizione speciale è già in vendita sugli store della AS Roma.

