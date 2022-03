KARSDORP: “Vogliamo provare a vincere la Conference. Mou? Ecco perchè lo chiamano Special One…” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rick Karsdorp è il giocatore giallorosso che interviene oggi in conferenza stampa insieme all’allenatore Josè Mourinho.

Queste le parole del terzino olandese sulla gara di Conference League contro il Vitesse che si giocherà domani alle 18:45:

Segui il calcio olandese? Sai del Vitesse?

“Non è facile seguirlo, ma lo tengo d’occhio. Il Vitesse ha dimostrato il suo valore contro Rennes e Tottenham”.

Com’è lavorare con Mou?

“Va molto bene, sto giocando parecchio quasi sempre da titolare. Lui ci chiede il massimo. E’ un allenatore con grande carica, tre partite fa eravamo sotto di due gol e nell’intervallo ci ha caricato, e per poco non la vincevamo. A Roma tutto procede bene, sono appena diventato padre di un secondo figlio”.

Quanto è importante la Conference? Il terreno di gioco?

“E’ una competizione nuova che vogliamo provare a vincere. In campionato vogliamo finire il più in alto possibile, possibilmente al quarto posto. Sul campo, mi pare che non sia in buone condizioni”.

Giochi titolare domani, visto che sei qui a rappresentare la Roma…

“(Ride, ndr). Non so ancora se partirò dall’inizio”.

Hai raggiunto un rendimento alto, ma ti senti che stai salendo di livello che ti permetta di non sbagliare mai?

“E’ normale avere alti e bassi. Ora pensiamo a inseguire i nostri obiettivi”.

Può darci qualche dettaglio su Mou? Perchè lo chiamano Special One?

“Non solo per quello che fa in campo, ma anche fuori. Ti fa rendere al massimo. E’ un allenatore diverso dagli altri. A volte addirittura sulla linea laterale corre con me e fa delle sgroppate di 30 o 40 metri…”