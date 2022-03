LETSCH: “Roma club meraviglioso che si farebbe valere anche in Champions. Vogliamo giocarci le nostre possibilità”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Thomas Letsch, allenatore del Vitesse, ha parlato della sfida contro la Roma alla vigilia del match. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club olandese:

Il cammino in Conference League:

Non ci aspettavamo di trovarci qui, tutti pensavano che ci saremmo fermati alla fase a gironi. E ora siamo qui agli ottavi di finale. È un’altra grande occasione contro un club meraviglioso, che si farebbe valere anche in Champions League. Non vogliamo solo divertirci, ma vogliamo anche mostrare il nostro lato migliore e giocarci le nostre possibilità.

Sulla Roma.

È fantastico potersi misurare contro una squadra così grande di Serie A. Hanno molte qualità individuali, ma giocano davvero come una squadra. In attacco hanno top player come Abraham, Mkhitaryan e Pellegrini, ma sono anche forti dietro. La Roma si difende molto bene, in modo compatto e riparte sempre in modo pericoloso velocemente. Mourinho? È bello affrontarlo naturalmente, ha un palmares impressionante.

Sul pubblico e sullo stadio tutto esaurito.

C’è stata molta negatività in questi giorni perché alcuni hanno rovinato l’atmosfera. Ma non dobbiamo dimenticare che oltre il 99% dei tifosi ci sostiene bene. Speriamo di vederlo di nuovo domani. Se lo facciamo insieme, può essere una serata speciale. Spesso qui si dice ‘Believe in More’, ma crediamo anche in un buon risultato, soprattutto se lo stadio sarà di nuovo pieno.