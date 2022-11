La Gazzetta attacca Mou: “Sempre colpa degli altri, ma da lui nessuna autocritica”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se i tifosi ieri al Mapei Stadium hanno voluto ribadire l’intoccabilità dell’allenatore portoghese (“Papponi in silenzio, Mourinho a oltranza“) i giornali oggi sembrano andare in direzione opposta.

E così oggi alcuni quotidiani criticano apertamente l’operato di Mou come ad esempio la Gazzetta dello Sport (A. Di Caro) che titola: “Scuse e accuse ma nessuna autocritica. E la classifica…“, articolo nel quale vengono additate le responsabilità del tecnico.

“Tante le critiche interne ed esterne al club. Ma autocritiche mai. Dopo il brutto derby perso, una delle tante partite in cui la Roma ha mostrato buona volontà e poco altro, è andato in scena l’ennesimo j’accuse: incolpevole l’arbitro è toccato a giocatori e club“, scrive la Gazzetta.

“Ieri dopo il deludente pari col Sassuolo l’attenzione è stata spostata tutta su un solo uomo, un “traditore” a cui è stato chiesto di trovarsi un’altra squadra. Raramente si è sentito un tecnico attaccare così un suo giocatore pubblicamente, anche se colpevole. Mou, da sempre pirotecnico nella comunicazione, a Roma sembra senza argini. (…)

Gli sforzi enormi fatti dai Friedkin meriterebbero più considerazione e meno polemiche, più gioco e meno caos. Alla sosta la Roma rischia di arrivarci come ultima del gruppo di vertice. Una posizione tutt’altro che Special. Non sarà mica tutta colpa di un giocatore svogliato per 35 minuti?“.

Fonte: Gazzetta dello Sport