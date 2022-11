Tammy-gol non basta: Roma, un’altra delusione

AS ROMA NEWS – Un punticino che non muove più di tanto la classifica, ma che permette alla Roma di non perdere terreno dal Milan secondo e di guadagnare terreno sull’Atalanta, ieri sconfitta a sorpresa a Lecce.

La squadra giallorossa torna da Sassuolo con un risultato poco gradito, specie per come si era messo il match a pochi metri dalla fine: dopo 80 minuti di equilibrio, con occasioni (anche clamorose) da entrambe le parti, la Roma era riuscita a sbloccarla con l’uomo più discusso.

L’ingresso in campo di Tammy Abraham a metà della ripresa ha infatti cambiato il peso specifico dell’attacco romanista, inizialmente guidato a sorpresa da Shomurodov: l’inglese è tornato a essere quel giocatore determinato e determinante che avevamo visto nella scorsa stagione. Il suo stacco imperioso su cross invitante di Mancini aveva permesso alla Roma di sbloccare il match a dieci minuti dalla fine. Bello poi l’abbraccio di tutta la panchina a un ragazzo che, nonostante le difficoltà, dimostra di essere ben voluto da tutti.

Ma proprio quando il più sembrava stato fatto, ecco che il Sassuolo trova inaspettatamente il guizzo per realizzare il pareggio: Laurientè, giocatore veloce e imprevedibile, scappa via colpevolmente a Karsdorp che resta quasi a guardare, il suo cross basso a centro area trova l’inserimento di Pinamonti che è più lesto di Smalling e manda la palla sotto la traversa.

Il pari fa infuriare Mourinho, che a fine partita perde la pazienza e attacca senza mezzi termini un calciatore dei suoi indicandolo come “poco professionale”, reo di aver tradito gli sforzi della squadra e confidando di averlo invitato a lasciare la Roma nel corso del prossimo mercato di gennaio. Il portoghese non ha voluto rivelarne il nome, ma tutti gli indizi portano proprio a quel Rick Karsdorp che già domenica scorsa, all’uscita dal campo, si era diretto polemicamente negli spogliatoi prima di essere richiamato in panchina.

La Roma continua a faticare, tra errori individuali, prestazioni deludenti e calciatori fondamentali assenti, e il pareggio di Sassuolo non è il risultato in grado di sanare il doloroso ko nel derby. Ora serve a tutti i costi una vittoria contro il Torino, squadra in grande forma, nell’ultima partita prima della sosta del Mondiale. Tre punti che lascerebbero la Roma sul treno delle grandi diretto verso la Champions. Si preannuncia un’altra gara molto tesa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini