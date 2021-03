La Gazzetta fa infuriare i romanisti: “Per noi italiani la vera partita di oggi si gioca a San Siro” (FOTO)

AS ROMA NEWS – La Gazzetta dello Sport fa infuriare i romanisti. Le parole scritte oggi dal quotidiano sportivo milanese in un articolo a firma di Sebastiano Vernazza sta facendo discutere: “Milan, salvaci tu: contro lo United per riscattare il calcio italiano”, il titolo del pezzo incriminato.

“Senza togliere nulla alla Roma, che forte del 3-0 dell’andata all’Olimpico deve affrontare gli ucraini dello Shakthar, la squadra di un torneo minore, e che stasera potrebbe essere l’unica nostra sopravvissuta nelle coppe, per noi italiani la vera partita di ritorno degli ottavi di Europa League si gioca a San Siro“.

Parole che lasciano quantomeno perplessi. E’ vero, la Gazzetta dello Sport è un quotidiano che nasce a Milano e si rivolge soprattutto ai tifosi delle squadre del nord, ma è (o almeno dovrebbe essere) anche il giornale sportivo di riferimento degli appassionati di sport di tutta Italia.

Scrivere “per noi italiani” è qualcosa di difficilmente comprensibile. Sarebbe forse stato più corretto scrivere “per noi milanisti”. A meno che Roma, la Capitale d’Italia, sia improvvisamente stata spostata in qualche altra parte del mondo senza che ci abbiano informati.

Giallorossi.net – F. Turacciolo