“ON AIR!” – PRUZZO: “L’Europa League deve diventare il primo obiettivo della Roma”, D’UBALDO: “Ma la squadra non è più forte dell’anno scorso”, MAGNI: “La Gazzetta? Sfiorata la mancanza di rispetto”, PIACENTINI: “A Trigoria si facciano una domanda sulla propria comunicazione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Mi sono un po’ perso: ma quindi la Roma non gioca stasera. Ma se domani c’è il sorteggio, quando giochiamo noi, domani mattina? Perchè ho letto che la partita per noi italiani è quella del Milan contro il Manchester United. Ma quindi noi che siamo tornati a fare parte dello Stato Pontificio? Facciamo il campionato contro le guardie svizzere? Quindi per la Gazzetta non siamo italiani, e di noi non gliene frega a nessuno. E poi ho letto che il Bayern ieri ha sofferto...(ride, ndr). Ti giuro, ma non è che hanno spruzzato qualcosa nell’aria? Forse stanno spruzzando i vaccini per aria, e come effetto collaterale spariamo stron*ate a destra e manca…”

Iacopo Savelli (Radio Radio): “Stasera non c’è la Roma, per tutti gli italiani gioca solo il Milan… La Roma ha giocato in totale 15 partite, e in questi mesi ho letto almeno 30 articoli nei quali si parla sempre di Siviglia-Roma, squadra che ha vinto l’Europa League battendo fra l’altro anche la favoritissima Inter. Però non leggo pezzi dell’Inter che non ha fatto un gol allo Shakhtar tra andata e ritorno…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ieri ho visto Muriqi e pensavo come fanno i laziali a parlare di Borja Mayoral: lo spagnolo è dieci volte più forte di quella pippa. Almeno è calciatore, ci prova, non ci riesce benissimo, ma è sicuramente più forte di Muriqi… La partita di stasera? Semplice, dai… Fonseca dice giustamente che non bisogna difendere, bisogna segnare un gol per chiudere il discorso…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La polemica del giorno riguarda la Gazzetta dello Sport: sono rimaste solo due squadre in Europa, e si dà leggermente (è ironico, ndr) più importanza alla partita del Milan, rappresentata come unica speranza del calcio italiano… Ma la Roma non è partner della Gazzetta? Pensa te se non erano partner… La Gazzetta si basa sulla risposta che dà il mercato, e da una parte è normale che dia più importanza al Milan. Ma deve avere anche una funzione istituzionale, e l’atteggiamento di questa mattina sfiora la mancanza di rispetto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Lo Shakhtar dovrà provare a farti gol in ogni modo, e la Roma stasera dovrà sfruttare questa cosa. La Roma è strafavorita, avendo portato a casa all’andata un risultato che nessuno si aspettava. Qualcuno oggi si è dimenticato che c’è pure la Roma in Europa, ma va bene così. Stadio chiuso? A me dispiace a prescindere dal fatto che ci sarebbero stati i tifosi dello Shakhtar, ma rivedere la gente allo stadio sarebbe stato bello… L’articolo della Gazzetta? Dimenticarsi della Roma così è una mancanza di rispetto, ma fossi nella Roma mi farei qualche domanda su come è stata gestita la comunicazione, e sul perchè in Italia non si tenga in considerazione una squadra che qualche anno fa ha fatto la Champions e ora è a un passo dai quarti dell’Europa League…”

Dario Bersani (Rete Sport): “L’idea è di preservare Mancini, Spinazzola, Pellegrini stasera. Io sono convinto che il modo migliore per iniziare queste partite come quella di stasera sia attaccando. Che aspetti, di prenderne uno e farti venire l’affanno? No…E poi la Roma non è settata così, non è capace di cambiare il piano gara. Devi attaccare e far gol subito, e poi gestisci…”

Marco Juric (Rete Sport): “Voglio più partite consecutive di Smalling e di un certo livello per dire che è tornato. Quest’anno praticamente non ce l’abbiamo mai avuto. Per questo al momento, in vista di Roma-Napoli, mi tengo Cristante centrale difensivo. Poi magari avercelo al top Smalling per questo finale di stagione… L’unico dubbio è la presenza di El Shaarawy o Pedro, per il resto penso che la formazione sia scontata. Io penso che Mancini riposerà. Fonseca conosce bene gli avversari, credo che le scelte saranno fatte in funzione di queste. Perez è uno di quelli che può buttarsi dentro e fargli male…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sarebbe fondamentale recuperare i senatori, che hanno tenuto in piedi la squadra. Non Dzeko, ma Smalling, Mkhitaryan e Veretou sono l’ossatura della squadra e ora ti serve la loro solidità ed esperienza. Io avrei una speranza: che l’Europa League diventasse il vero obiettivo della Roma, vinceresti un trofeo e andresti in Champions. Daresti un senso, perché il quarto posto è un obiettivo riduttivo per chi ti guarda e tifa per te. La Roma deve puntare a vincere l’Europa League senza dirlo a nessuno…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Non sono solo tre le squadre in lotta per la Champions, Guido (D’Ubaldo, ndr) dimentica la Lazio. Ma in campionato è difficilissimo il quarto posto, per me le romane sono sfavorite. Ecco perchè dico da tempo che la Roma deve puntare tutto sull’Europa League. Roma e Milan in finale? Non è impossibile. La Roma potrebbe fare la finale, e quindi anche vincerla, e qualificarsi in Champions attraverso l’Europa League. Se ci pensate è più facile, rispetto ad arrivare davanti Atalanta, Napoli e Lazio…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Fonseca risparmia le forze stasera perchè parte dal 3 a 0, altrimenti farebbe giocare molti di quelli che farà riposare stasera. Il percorso in campionato ora diventa molto complicato, le altre non hanno più le coppe, e per questo non la vedo benissimo. In Europa League se guardi il lotto delle concorrenti, ce ne sono 3-4 toste ma contro le quali te le puoi giocare. Puoi essere sfavorita col Tottenham, ma te la giocheresti contro tutte le altre… Se penso a Roma-Napoli, mi sembra difficilissima: loro la preparano in otto giorni, la Roma in uno: sarà nettamente sfavorita…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Quattro giorni fondamentali per il futuro della Roma e di Fonseca. Ricordiamo che la Roma in campionato non ha ancora batuto una squadra di vertice, e deve provarci contro il Napoli, la diretta concorrente della Roma insieme all’Atalanta. Per me le prime tre posizioni sono assegnate… Più facile vincere l’Europa League che arrivare quarti in campionato? Mah, io ho qualche dubbio. La Roma l’anno scorso contro il Siviglia è stata asfaltata. Roma più forte quest’anno? Non sono affatto d’accordo, questa è una cosa che ripete Fonseca, me se guardi la classifica i punti sono solo due in più dell’anno scorso. Ma anche la squadra è più o meno la stessa: sono stati aggiunti Pedro, che non lo vedi da due mesi, e Kumbulla, un giovane anche alterna partite buone ad altre deludenti. La Roma è la stessa dello scorso anno…”

