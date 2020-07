La gioia di aver ritrovato un eroe

NOTIZIE AS ROMA – All’improvviso, un lampo. Stiamo guardando una partita che non ha più storia, scrive oggi “Il Messaggero” (P. Liguori) nella rubrica Curva Sud: la Roma vince 6-1 contro una Spal già retrocessa, ma in campo è entrato lui, il Diavolo Biondo, l’incubo di Fonseca e Pallotta, il nostro nuovo eroe.

No, Nicolò non sarà il nuovo Totti, lui è un nuovo Totem. Prende il pallone a 50 metri dalla porta, con cinque avversari che lo marcano, lo strattonano e lo inseguono. Va di forza, ma anche di leggerezza, di talento, di precisione. Li fa girare li supera, sceglie il tiro preciso e colpisce. Quanto ci mancava un gol così con i nostri colori? Non si offenda Dzeko (non è mica Mancini), il terreno trema sotto i piedi di Fonseca che aveva spiegato da una settimana che il ragazzo era infortunato al polpaccio. Pensate cosa può fare da sano!

Ridicola spiegazione, anche per l’assenza contro l’Inter. La vera colpa di Zaniolo: aver dimostrato subito,già contro il Brescia di essere intoccabile, di non poter essere rimosso. E allora, dentro, critiche, fuori, dentro e lui sempre più forte. Ho rivissuto quelle ultime giornate caparbie di Totti con Spalletti, con Pallotta e Baldini dietro le quinte. Basta.

Oggi è l’ultima all’Olimpico, che non si può dire casa :noi siamo davanti al televisore. Poi, due volte a Torino e in Germania. Dopo non sappiamo, ma Zaniolo ci sarà e Fonseca forse no, il suo tempo è scaduto.

Fonte: Il Messaggero (P. Liguori)