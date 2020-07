Roma pazza per Vlahovic e Castrovilli, alla Fiorentina piacciono Calafiori e Florenzi

AS ROMA CALCIOMERCATO – In campo stasera Roma e Fiorentina, avversarie all’Olimpico. Ma fuori dal terreno di gioco va in scena un altro match, quello di calciomercato, con i due club che sono rispettivamente parecchio interessati ad alcuni calciatori dell’altra.

Stando a quanto racconta oggi “Il Messaggero” (S. Carina), la Fiorentina ha già mostrato il suo gradimento per Alessandro Florenzi. L’ex capitano di rientro da Valencia sta aspettando di capire chi sarà il prossimo allenatore: con Spalletti sulla panchina viola la Fiorentina diventerebbe la sua prima scelta.

Pradè però ha anche un altro giocatore giallorosso nel mirino: si tratta di Riccardo Calafiori, terzino sinistro della Primavera che ha fatto vedere grandi cose nella Roma di Alberto De Rossi. Da Trigoria chiedono 5 milioni, giudicati troppi dal club toscano.

A Firenze, invece, la Roma guarda con interesse a Castrovilli che tuttavia, in un momento di scarsa liquidità per le casse giallorosse, appare un obiettivo difficile da concretizzare. Più semplice potrebbe essere arrivare a Biraghi, qualora l’Inter non esercitasse il diritto di riscatto fissato a 12 milioni. In avanti piace molto Vlahovic, considerato il prospetto ideale da consegnare a Fonseca. La Fiorentina però fa muro e lo valuta 30 milioni. E stavolta è la Roma a credere che siano troppi.

Fonte: Il Messaggero