Smalling sempre più lontano: da Trigoria cominciano a parlare di un futuro senza di lui

AS ROMA NEWS – Chris Smalling si allontana dalla Roma. Col passare dei giorni, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina), la permanenza in giallorosso del difensore dello United si fa sempre più delicata.

Anche lo stesso Paulo Fonseca sembra essersene reso conto, tanto che ieri in conferenza stampa ha preferito dribblare la domanda sul futuro del difensore inglese. La trattativa tra i due club si è arenata su posizioni note: i giallorossi offrono 14 milioni, il Manchester ne chiede 20. Così non se ne esce.

E da Trigoria, sostiene oggi “Il Messaggero”, sono cominciate a trapelare alcune riflessioni sull’importanza di Smalling nella difesa a tre, base tattica anche per la prossima stagione: l’inglese in questo modulo non sarebbe poi così fondamentale come nella linea a quattro. Un segnale che dimostra come l’affare stia diventando sempre più complicato.

La Roma, alle prese con il cambio di società, avrebbe bisogno di tempo. Così, scrive oggi la “Gazzetta dello Sport” (M. Cecchini) il club giallorosso ha proposto al Manchester United di avere Smalling a disposizione per la gara di Europa League contro il Siviglia, guadagnando almeno un’altra settimana.

