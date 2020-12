Comunicato Juve: “Notificato un avviso di garanzia a Fabio Paratici”. Ecco il reato ipotizzato dai pm

ALTRE NOTIZIE – Dopo le indiscrezioni della stampa, arriva in questi minuti una nota ufficiale della Juventus che rende noto come al dirigente bianconero Fabio Paratici sia stato notificato un avviso di garanzia in merito al cosi detto “esame farsa” fatto da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana.

“Juventus Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p. (false informazioni al pubblico ministero, ndr)

La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli“.

Fonte: Juventus.com