AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 4 dicembre 2020:

Ore 13:30 – Giornata di lavoro a Trigoria in vista di Roma-Sassuolo: lavoro a parte per chi ha avuto un minutaggio elevato nella gara di ieri mentre chi ha giocato solo un tempo (come Ibanez e Pedro) ha svolto prima lavoro sul campo con i compagni, per poi dedicarsi a esercizi personalizzati. Mancini, Smalling e Veretout si sono allenati individualmente.

Ore 11:00 – Stando a quanto scrive il portale Corrieredellosport.it in questi minuti, è tutto fatto per il rinnovo di Calafiori: Raiola chiedeva un milione di euro all’anno, la Roma offriva 500mila euro, si è arrivati a un accordo a metà strada. Il terzino quindi resterà in giallorossi per i prossimi anni.

Ore 9:30 – Gianluca Petrachi è tornato a parlare della Roma a Sportitalia: “Ibanez e Villar due grandi talenti, la Roma ci punti per i prossimi 10 anni. Pinto? Non lo riconosco, al Benfica il ds era Rui Costa. A Fonseca do 7,5, ma se mostrasse più carattere meriterebbe un 9”. LEGGI QUI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – Possibile convocazione di Jordan Veretout per Roma-Sassuolo, anche se non dovrebbe partire dal primo minuto. Out invece Smalling, che non ce la fa: Fonseca spera di recuperarlo per Bologna-Roma.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTO