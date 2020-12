Juan Jesus paga ancora pegno: bocciato dai giornali. E l’insufficienza di Villar sul Messaggero fa scalpore

NOTIZIE AS ROMA – Anche oggi, dando una letta alle pagelle fatte dai principali quotidiani della partita di ieri, vinta dalla Roma per 3 a 1, si notano dei voti particolarmente ingenerosi nei confronti di calciatori che avrebbero probabilmente meritato un trattamento differente, vista la prestazione offerta ieri in campo.

Il più bersagliato oggi è il brasiliano Juan Jesus, bocciato dalla maggioranza dei quotidiani nonostante una prestazione solida e senza sbavature. Forse sul gol dello Young Boys (ininfluente) avrà avuto la sua parte di responsabilità, ma il brasiliano è apparso sempre pulito e puntuale nel corso dei novanta minuti.

Eppure Jesus è da 5 per per il Corriere della Sera, e da 5,5 per Il Messaggero e La Repubblica. La sensazione è che il brasiliano ormai paghi una sorta di prevenzione nei suoi confronti. Di avviso diametralmente opposto Il Romanista e il Corriere dello Sport che invece lo premiano con un 6,5 probabilmente più corretto.

Ma il voto che fa più rumore è il 5,5 assegnato da Il Messaggero (A. Angeloni) allo spagnolo Gonzalo Villar, apparso tra i migliori in campo. Non sembra essere dello stesso avviso il quotidiano romano, che lo boccia inspiegabilmente, generando una serie di reazioni polemiche sui social. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani di Roma-Young Boys:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (PUGLIESE)

Pau Lopez 6; Ibanez 6,5, Cristante 6, Jesus 6; Peres 6,5, Diawara 6,5, Villar 7, Calafiori 7,5; Perez 7, Pedro 6,5; Mayoral 7. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6,5, Dzeko 7, Fazio 6. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 5; Ibanez 5, Cristante 5, Jesus 5,5; Peres 6,5, Diawara 6, Villar 5,5, Calafiori 7,5; Perez 6,5, Pedro 6; Mayoral 7. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio 6. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 5; Ibanez 6, Cristante 5,5, Jesus 6; Peres 6, Diawara 6, Villar 7, Calafiori 7,5; Perez 6,5, Pedro 6; Mayoral 6,5. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 5,5; Ibanez 5,5, Cristante 5,5, Jesus 5; Peres 6,5, Diawara 6, Villar 7, Calafiori 7,5; Perez 7, Pedro 6; Mayoral 7. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio SV. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 5,5; Ibanez 5,5, Cristante 5, Jesus 5,5; Peres 6,5, Diawara 6, Villar 6,5, Calafiori 7,5; Perez 6, Pedro 6; Mayoral 6,5. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio SV. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Pau Lopez 6; Ibanez 6, Cristante 5,5, Jesus 6,5; Peres 6,5, Diawara 6, Villar 6,5, Calafiori 7,5; Perez 7, Pedro 6; Mayoral 7. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio SV. Allenatore: Fonseca 7.

IL ROMANISTA (PASTORE)



Pau Lopez 6; Ibanez 6, Cristante 6, Jesus 6,5; Peres 6,5, Diawara 6, Villar 7, Calafiori 7; Perez 6,5, Pedro 6; Mayoral 7. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

TUTTOSPORT (DI STEFANO)

Pau Lopez 5,5; Ibanez 6, Cristante 5,5, Jesus 6; Peres 6,5, Diawara 6, Villar 6,5, Calafiori 7,5; Perez 6, Pedro 6; Mayoral 7. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

