La Juventus tenta lo scippo alla Roma: i bianconeri puntano Marin a parametro zero

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – La Juventus ha posato gli occhi su uno dei migliori numeri uno Under 19 in Italia, scrive l’edizione odierna di Tuttosport. Si tratta di Renato Marin, portiere della Roma e della Nazionale azzurra Under 19, brasiliano di nascita ma in possesso di doppio passaporto.

Di lui si dice un gran bene a livello di settore giovanile, ma per i bianconeri sarebbe l’ideale come numero uno del futuro partendo, appunto, dalla Next Gen con vista poi sulla prima squadra. La strategia della Juventus però è proiettata sul medio-lungo periodo e assicurarsi uno dei migliori portieri giovani, per di più italiano di passaporto, è una priorità. A maggior ragione a parametro zero, perché Marin andrà in scadenza di contratto a giugno.

Si è mossa anche l’Inter, che rinnova il solito duello con i bianconeri. Ci sono anche società interessate all’estero: su tutte il Liverpool, ma occhio al sempre attento Marsiglia. Si diceva che le trattative per il rinnovo di contratto, tra la Roma e il portiere della Primavera e dell’Italia Under 19, stanno trovando qualche intoppo: complicazioni dovute anche al fatto che la Roma abbia temporeggiato prima di cominciare la trattativa con il suo entourage per un giocatore che era arrivato nella Capitale durante la gestione di Tiago Pinto.

Fonte: Tuttosport

