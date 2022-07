La metamorfosi di Mou: da imbronciato a felice, tutto grazie a Dybala

AS ROMA NEWS – Il regalo chiamato Paulo Dybala, arrivato a metà del ritiro in terra portoghese, ha permesso a Mourinho di superare tutte le sue preoccupazioni e di cambiare addirittura volto.

Lo scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina). Bastava vederlo nei primi giorni di ritiro: serio, corrucciato, visibilmente preoccupato per un mercato che non riusciva in nessun modo a decollare.

Poi, quando Dybala ha aperto alla Roma e in 48 ore il tecnico ha avuto il suo top player, è diventato un altro. Intanto Mou pensa di mandare l’argentino in campo già mercoledì contro l’Ascoli nell’amichevole a porte chiuse che si giocherà a Trigoria.

Lo Special One dunque proverà per la prima volta il tandem d’attacco che ha in mente per la Roma della stagione che sta per cominciare, quello formato da Paulo Dybala e da Tammy Abraham. Un 3-4-1-2 che promette più gol e spettacolo.

Fonte: Il Messaggero