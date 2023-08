La mossa dei Friedkin: due nuovi manager nella Roma

NOTIZIE AS ROMA – La Roma si rinnova. Dan e Ryan Friedkin, scrive oggi il Corriere dello Sport, hanno deciso di introdurre due nuove figure nel management: la prima è un direttore commerciale, che si chiama James Sparrow; la seconda, Matteo Signorini, avrà un ruolo di coordinamento nel settore vendite.

Al momento non sono previste sostituzioni, quindi il capo del settore Michael Wandell resta al suo posto. Ma evidentemente il club intende rafforzare l’area per migliorare la voce ricavi, ancora insufficiente nell’ottica di un equilibrio finanziario. Del main sponsor ancora non c’è traccia dopo la rottura del contratto con Digitalbits, altra azienda che si è rivelata inadempiente con la Roma e non solo.

Sparrow è inglese e viene da quattro anni al Manchester United, dove si occupava del reparto vendite e dello sviluppo delle partnership. Signorini invece è milanese e ha accumulato molte esperienze con le società di calcio, sempre nel marketing: dopo l’inizio da stagista nel Milan, ha lavorato per l’Atalanta e, fino allo scorso mese di febbraio, era all‘Inter.

Fonte: Corriere dello Sport