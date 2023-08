Obiettivo Champions

AS ROMA NEWS – Si riparte da dove avevamo lasciato. Dagli oltre 60 mila dell’Olimpico, pronti a riabbracciare la Roma, calciatori e allenatore, in quella che si preannuncia come l’ultima stagione di Josè Mourinho alla guida del club giallorosso. A meno che i Friedkin non abbiano in serbo un altro colpo di teatro.

Ieri lo Special One in conferenza stampa non ha smentito l’incontro avvenuto con la proprietà in Portogallo, lasciando sospesa la domanda che gli verrà rivolta parecchie volte da qui alla fine della stagione, e cioè se resterà o meno nella Capitale. Un tormentone che, senza l’annuncio di un rinnovo, rischia di accompagnarci per tutto l’anno.

Stasera sarà fondamentale partire col piede giusto per evitare di cominciare la stagione tra le polemiche: il mancato arrivo di una punta è stato mal digerito dalla piazza oltre che dal tecnico, ma i problemi del club sul mercato sono ormai noti e Tiago Pinto sta provando a fare il massimo, arrabattandosi tra i mille vincoli (alcuni incomprensibili, ha detto Mou) del settlement agreement stabilito con la Uefa.

La Salernitana di Paulo Sousa è un avversario insidioso: l’anno scorso all’Olimpico fece soffrire parecchio i giallorossi, costringendoli a un faticoso 2 a 2 in rimonta. Oggi Mourinho, oltre al centravanti titolare, dovrà fare a meno di Dybala, il calciatore che più di tutti è stato e sarà ancora decisivo per le sorti di questa Roma. E’ quindi lecito attendersi qualcosa in più da Andrea Belotti, zero gol lo scorso campionato: impossibile fare peggio. La partita di stasera può essere la sua.

Occhi puntati sui nuovi arrivati: il franco-algerino Aouar e il danese Kristensen dovrebbero partire subito titolari, mentre ci vorrà più tempo per Ndicka, apparso in ritardo di condizione. Gli ultimi acquisti, Leandro Paredes e Renato Sanches, partiranno dalla panchina, ma non è escluso un loro impiego a partita in corso. Il grande problema sarà in attacco, dove la Roma potrà contare solo su El Shaarawy, Solbakken e Belotti. Davvero troppo poco per una squadra che ha la zona Champions come grande obiettivo da raggiungere.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini