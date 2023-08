Roma, arriva Zapata

AS ROMA NEWS – La Roma e Duvan Zapata sono di nuovo vicini. Molto vicini. Non ha dubbi il Corriere dello Sport che nell’edizione odierna parla di affare ormai in dirittura d’arrivo, con la fumata bianca attesa nella giornata di domani, nonostante l’infortunio di El Bilal Touré.

L’accordo con l’Atalanta sarebbe dunque già raggiunto: sei milioni di euro più bonus verranno versati nelle casse del club bergamasco per regalare a Mourinho il centravanti pronto all’uso che chiedeva. La primissima scelta del portoghese sarebbe stato Morata, che nell’Atletico quest’anno è partito forte, andando subito in gol nella partita d’esordio vinta contro il Granada. Ma si accontenterebbe anche del colombiano.

La Roma sa benissimo che negli ultimi mesi Zapata ha segnato poco e ha avuto problemi muscolari, ma oggi l’attaccante sta bene (oggi giocherà titolare all’esordio in campionato) e ha grande voglia di mettersi alla prova in una sfida che forse pensava potesse non arrivare più. Il giocatore ha detto sì a un contratto da tre milioni a stagione, fissando come paletto quello del trasferimento a titolo definitivo.

Zapata sa anche di non essere stato la prima scelta della Roma, e forse neppure la seconda, ma sa pure che Mourinho ha bisogno di lui e che con i suoi strappi e la sua potenza potrebbe conquistare tecnico e tifosi in pochissimo tempo. Da stasera i due club si metteranno al lavoro per chiudere. E domani dovrebbe essere il giorno giusto.

Fonte: Corriere dello Sport