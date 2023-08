Calciomercato Roma, si cerca di chiudere l’accordo per Marcos Leonardo: la situazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Incassato il no del Santos per la cessione immediata di Marcos Leonardo, ora la Roma è al lavoro per trovare l’intesa definitiva con il club brasiliano per avere il giovane centravanti a gennaio.

Tiago Pinto, resosi conto dell’impossibilità di arrivare a dama con il 20enne in questa sessione di mercato, ha deciso di non mollare la presa su un calciatore che reputa molto forte in prospettiva e per questo ha accettato di rinviare l’acquisto al prossimo inverno.

La Roma però sta cercando di chiudere un pre-accordo fin da ora, in modo da evitare brutte sorprese alla riapertura del mercato. Per questo motivo il gm sta cercando un compromesso con il Santos per concludere l’affare a cifre inferiori a quelle offerte in questi ultimi giorni (12 milioni più bonus).

Nei prossimi giorni, probabilmente a inizio settimana, le parti si incontreranno per definire il trasferimento di Marcos Leonardo alla corte di Mourinho dal prossimo gennaio: il giocatore, dopo essersi messo di traverso, ha accettato di aspettare altri sei mesi, ma ora vuole la certezza che la sua volontà di trasferirsi alla Roma non sia più in discussione.

Giallorossi.net – G. Pinoli